Du gameplay pour Disgaea 6 : Defiance of Destiny

Annoncé plus tôt ce mois-ci,a eu droit à son segment de gameplay durant le TGS pour bien montrer que les fans devraient une nouvelle fois s'y retrouver sans problème dans ce nouveau chapitre qui misera sur la 3D (sans changer le point de vue) et où l'on incarnera Zed, un zombie un peu timbré.Sa sortie est prévue pour l'été 2021 et vous ne pourrez profiter de la traduction FR uniquement sur Switch vu que, si une version PS4 est bien programmée, elle n'arrivera qu'au Japon.