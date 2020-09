R-Type Final 2 : enfin un nouveau trailer

Comme promis, Granzella nous gratifie d'un nouveau trailer pouraprès avoir fait attendre les fans pendant un an, histoire aussi de se faire pardonner après un report de dernière minute : le titre ne sortira pas pour cette fin d'année mais pour le printemps 2021.On rappelle en outre que les Xbox Series sont venues s'ajouter aux supports PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pas (encore) de confirmation pour la PS5, étrangement.