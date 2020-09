Football Manager 21 sortira sur PC, Switch, Mobile, et fait son retour sur consoles Xbox

SEGA veut voir plus large avec sa franchise à succèsen annonçant que l'édition 2021 arrivera « à partir » du 24 novembre sur PC/Mac mais aussi de nouveau sur Switch/mobile, et enfin pour la première fois depuis 13 ans sur les supports Xbox.Plus exactement, il faut comprendre les choses comme suit :uniquement sur PC/Mac le 24 novembre pour 54,99€.sur PC/Mac/Switch/Mobile, pour 29,99€ sur tous les supports ou gratuit sur PC/Mac si vous avez déjà l'édition normale. Elle sortira sur Switch en décembre et plus tard sur mobile.qui sera un mixe des deux versions, spécialement adapté pour la manette et prévu « d'ici la fin d'année » sur Xbox Series X/S et Xbox One. Pas encore de prix annoncé.Et coté Sony ? Hé bien le producteur indique sans langue de bois que l'arrivée du jeu sur Xbox est en quelque sorte une récompense après plusieurs appels du pied de la part de Microsoft (d'où le fait que les deux précédents épisodes se sont retrouvés sur le Game Pass PC), alors que Sony s'en fout un peu. Voilà.