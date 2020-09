Remothered : Broken Porcelain prend de l'avance

Il y aura un peu trop de candidats cette année au titre du « parfait petit jeu pour Halloween » et face àet même, Stormind Games préfère prendre un peu de recul et annonce que son survival-horrorne sortira finalement pas le 20 octobre mais une semaine avant, donc le 13, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Le prix sera de 29,99€, sauf chez Nintendo où certains appliquent encore la « taxe Switch » (34,99€).