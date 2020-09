Un trailer pour Destiny 2 : Au-Delà de la Lumière

Au rapport pour le lancement de la nouvelle génération (mais aussi sur PC/PS4/One),présente par ce trailer Europe, satellite de Jupiter et donc destination de cette première des trois extensions dont le fil scénaristique se prolongera jusqu'en 2022.Coïncidence, c'est aujourd'hui que les abonnés Game Pass peuvent récupérer gratuitement les deux précédentes extensions (et) et pourront en faire de même dès le 10 novembre avec. Les autres devront s'acquitter de 39,99€.