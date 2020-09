Observer : System Redux signe pour le lancement des deux nouvelles consoles

Malgré les problématiques liées au développement sous pandémie, Bloober Team sera parvenu à tenir ses engagements et sortira bienpour le lancement de la nouvelle génération, donc le 10 novembre sur Xbox Series X/S (et PC) et le 19 novembre sur PlayStation 5, pour 29,99€ dans tous les cas.Ce « remake » dans les grandes lignes offrira une upgrade graphique dont des modèles 3D améliorés et des animations revues, l'ajout du Ray-Tracing, le combo 4k/60FPS, mais aussi un peaufinage du gameplay et 3 missions inédites.