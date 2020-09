Captain Tsubasa passe les 500.000 ventes

Ce n'est visiblement pas au Japon ou aux USA quea percé et Bandai Namco a apparemment pu compter sur les autres territoires stratégiques, particulièrement l'Europe, pour faire de son adaptation un relatif succès : plus d'un demi-millions de ventes en trois semaines, ce n'est pas mal du tout pour ce type de projet.Le producteur en profite pour annoncer que la MAJ 1.02 arrivera à la fin du mois sur PS4 (puis mi-octobre sur PC/Switch) avec un rééquilibrage de la difficulté pour la campagne scénarisée Tsubasa, quelques correctifs, un meilleur matchmaking et une nouvelle boutique où l'on pourra débloquer des objets de performance en accomplissant des défis quotidiens/hebdos.