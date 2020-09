Devil May Cry 5 SE montre son Ray Tracing [UP]

Après l'annonce, Capcom revient sur sonqui fera donc partie des jeux de lancement aussi bien pour la Xbox Series X/S (10 novembre) que pour la PlayStation 5 (19 novembre) même s'il faut rappeler qu'on ne parle là que du dématérialisé : une version boîte n'arrivera que plus tard.Ah, et pour ceux qui demandent : pas d'upgrade gratuite.Et donc on a droit à cette nouvelle vidéo pour montrer les effets du Ray Tracing et un point plus précis sur les trois modes de jeu :- 4K/30FPS + Ray-Tracing- 1080p/60FPS + Ray Tracing- 1080p/120FPS sans Ray TracingCertains continuent de se demander légitimement pourquoi il n'y a pas de mode 4K/60FPS (même sans Ray Tracing) puisque cette option existait sur Xbox One X.- Le Ray Tracing ne sera disponible que le 19 novembre quel que soit le support, ce qui signifie donc que les possesseurs de la version SX devront attendre jusque là pour le patch.- Le Ray Tracing, déjà désactivé en 120FPS, ne sera pas non plus compatible avec le mode Turbo et Legendary Dark Knight.