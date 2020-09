Devil May Cry 5 SE sur PS5 et Xbox SX

Une rumeur l'a évoqué il y a quelques jours et c'est confirmé :se renforcera sur Next Gen avec une Special Edition pleine de Ray Tracing et un choix entre le 4K/3FPS et le 1080p/60FPS et même plus, puisqu'on aura aussi un mode 120FPS, idéal si vous avez la TV avec.Et sinon :- Mode Turbo- Audio 3D- Temps de chargement quasi invisibles- Mode Chevalier Sombre Légendaire- Inclus tout le contenu des éditions spéciales- Vergil jouable (également dans la version de base)Sortie prévue uniquement en dématérialisé dès le lancement de la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S, puis plus tard en physique.Ah et si ça vous intéresse,sera aussi là au launch des deux consoles.