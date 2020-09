Capcom nous avait promis du neuf en août et peut-être en fait que c'est le show PS5 lui-même qui a eu du retard puisque revoici ce cherqui promet toujours un haut degré de terreur en se dégageant encore plus loin de ses fondamentaux de la vieille époque. Et pourquoi pas vu la réussite que fut le VII.C'est toujours prévu pour 2021, et toujours sur PC, PS5, SX.