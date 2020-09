C'était le dernier des trois AAA de Warner Bros à dévoiler, et c'est donc chez Sony que c'est montré, qui ne sera donc pas une adaptation directe des bouquins Harry Potter mais se situant néanmoins dans le même univers puisque se déroulant à Poudlard dans les années 1800.En voici la première présentation et ça sortira quelque part en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.