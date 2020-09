MCC : Halo 3 ODST trouve date sur PC

Lacontinue de prendre forme sur PC et Microsoft annonce que nous pourrons retourner arpenter les ruelles de New Mombasa dansà partir de ce 22 septembre, et accompagné de son mode « Baptême du Feu » (Firefight).La compilation doit encore accueilliret on continue de se demander si l'éditeur compte également sortirsur ce support (très probable de toute façon) avant de pouvoir revenir sur le casqui lui est bien confirmé partout.