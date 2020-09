GodFall se déchaîne en vidéo et montre ses différentes éditions (+ bonus de préco)

Le fameuxn'a pas souhaité attendre le prochain show PlayStation 5 pour se dévoiler plus en détails avec un trailer spécialement dédié à l'action, ce qui est pour le moins normal pour un jeu d'action d'ailleurs, mais également un mot sur les différentes éditions.- Le jeu de base- 59,99€- Le jeu de base- L'extension 1- 79,99€- Le jeu de base- L'extension 1- Deux packs de skins pour chaque classe- Un pack de skin Gold (arme, bouclier et bannière)- 89,99€- 2 packs de skins pour chaque classe- Un pack « Starter » pour débuter plus facilement- L'Épée de Zero (Borderlands)Sauf surprise,devrait être disponible au lancement de la PlayStation 5 (et ça, on saura mercredi) ainsi que sur PC via l'Epic Games Store.