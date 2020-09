Riders Republic, nouvelle licence d'Ubisoft

Vous vous souvenez de l'époque où Criterion voulait développer un jeu mixant plusieurs sports extrêmes ? Ce fut annulé mais finalement, Ubisoft a repris le principe dans les grandes lignes et à sa sauce avecoù vous pourrez vous lancer dans des épreuves et courses pouvant aller dans certains cas jusqu'à 50 joueurs en simultané.Deux vidéos viennent illustrer cette nouvelle licence qui arrivera le 25 février 2021 (PC/PS5/SX/PS4/One) avec on nous prévient déjà un « Year 1 Pass » incluant notamment le BMX, pass que l'on pourra retrouver dans les éditions Gold et Ultimate.