Kingdoms of Amalur Remaster : trailer de lancement

Relative bonne surprise de l'ancienne génération,est donc aujourd'hui même de retour sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec sa petite rehausse graphique (sans miracle) au prix standard de 39,99€.Rien de plus à ajouter si ce n'est un rappel du fait que dans la volonté pour THQ Nordic de relancer pleinement la licence (c'était à l'époque un jeu édité par EA), une extension surprise de grande ampleur arrivera l'année prochaine… avant une vraie suite ?