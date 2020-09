Necromunda : dispo + trailer de lancement

Focus Home Interactive nous signale avec ce trailer de lancement que son tacticalest désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (39,99€) afin de faire découvrir aux non-initiés à quoi ressemble globalement l'univers du jeu de plateau, lui-même faisant partie du lore Warhammer 40.000.Vous y trouverez une campagne solo (avec trois clans) mais également du multi pour faire parler vos talents de stratèges avec toutes les configurations possibles : 4 joueurs en chacun pour soi, 2V2 et 1V1.