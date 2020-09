DiRT 5 prend trois semaines de retard

Dans la dernière ligne droite de son chantier,rétrograde d'une vitesse pour laisser le temps à l'équipe de fignoler l'expérience : le titre ne sortira pas le 16 octobre comme initialement annoncé mais pour le 6 novembre, avec toujours trois jours d'accès anticipé pour ceux qui opteront pour l'Amplified Edition.Cela laissera le temps à Codemasters de développer les derniers points du programme, comme tout ce qui touche au multi, et on nous signale que le programme reste le même pour les autres supports : ça devrait arriver pour le lancement de la PS5 et la SX (ou en tout cas pas loin), et début 2021 sur Stadia.