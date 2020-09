Super Mario 3D All-Stars : quelques infos [UPDATE : deux options pour Mario Galaxy]

Après l'annonce à chaud (merci les Direct en shadow-drop…), on revient rapidement sur le cas depour indiquer quelques informations et en profiter pour placer des visuels de chacun des trois jeux de cette compilation, doncetCoté résolutions :sera en 720p dans tous les cas.en 1080p sur TV.- Même chose pourPetits détails :pourra bien être joué aux boutons standards ou avec les joy-cons séparés comme sur Wii.- Le titre inclura un menu spécial pour écouter quelques 175 musiques.On rappelle que ça sortira le 18 septembre en boîte comme en dématérialisé (un peu moins de 5Go) et pour diverses raisons probablement commerciales, la commercialisation ne durera que jusqu'à la fin du mois de mars 2021. Après quoi, il n'y aura plus de production en boîte et le titre sera retiré de l'eShop (néanmoins téléchargeable à nouveau pour ceux qui l'auront acheté).