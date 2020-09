Microsoft Flight Simulator a attiré plus d'1 million de joueurs en deux semaines

Retour réussi pourqui selon le communiqué de Microsoft a réussi à attirer plus d'un million de joueurs sur PC en seulement deux semaines, en incluant bien évidemment les abonnés Game Pass pour indiquer qu'il s'agit d'ailleurs du plus gros lancement pour le service, là encore sur PC. Il faut dire aussi que c'est le premier jeu de Microsoft véritablement ambitieux à sortir pour ce public.Un bon point de départ pour ce titre qui de toute manière compte bien avoir une longue carrière coté suivi (dont la VR en fin d'année), pendant que joueurs Xbox One et futurs possesseurs de la Series X se demandent quand le titre arriver sur consoles.