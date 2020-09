Ubisoft : le deuxième Forward pour le 10 septembre + nouveau trailer de Watch Dogs Legion

Comme promis, le deuxième Ubisoft Forward se tiendra ce mois-ci et plus précisément le 10 septembre, l'occasion d'avoir des nouvelles des AAA à venir dontqui n'a pas encore montré son gameplay et très probablement(anciennement Gods & Monsters).On profite de la news pour ajouter un nouveau trailer pourqui ne concerne pas nos désormais vieilles PS4 & One puisqu'on parle ici RTX. Le titre sortira le 29 octobre sur les supports disponibles à cette date, et dès que possible pour les deux autres.