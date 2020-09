Dead by Daylight revient sur PS5 et XSX, et va commencer à se mettre à jour graphiquement

Behavious Interactive confirme que des versions PlayStation 5 et Xbox Series X desortiront en fin d'année (en 4K/60FPS dans les deux cas), avec upgrade 100 % gratos pour ceux qui le possèdent déjà sur une console de la même famille, tout en garantissant le cross-play.Plus important encore, les développeurs veulent aujourd'hui s'attarder sur une MAJ graphique sur l'intégralité des aspects : rendu global, nouveaux détails, nouvelles animations, textures et modèles refaits… Tout n'arrivera pas d'un seul jet mais l'équipe souhaite proposer un up environ toutes les six semaines, et ce pour l'intégralité des supports.Voici un aperçu de leur taf :