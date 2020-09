Away : The Survival Series fait son retour

On ose dire qu'on avait un peu oublié son existence après plus d'un an de silence maiscontinue de survivre sans mauvais jeu de mot, dévoilant davantage son concept dans cette longue vidéo qui permet de résumer que l'on aura affaire dans les grandes lignes à un concept à la(mais avec plus de budget), où l'on pourra incarner diverses espèces du monde animal dans un futur où l'humanité semble avoir disparu.Sortie prévue pour le début d'année prochaine, toujours sur PC et PlayStation 4.