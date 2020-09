Le survival-horror Song of Horror arrivera (enfin) pour Halloween sur consoles

Lancé au préalable sur Steam dans un format épisodique avec de sympathiques retours, le survival-horrorarrivera enfin sur consoles, plus exactement la PlayStation 4 et la Xbox One, et pile pour la période de Halloween pour rester dans l'ambiance puisqu'on nous annonce une sortie pour le 29 octobre.Une expérience qui aura l'originalité de nous proposer pas moins de 13 personnages jouables, chacun avec leurs compétences, devant mener l'enquête pour comprendre ce qui se trame autour de la disparition de l'écrivain Sebastian P.Husher. La menace viendra d'une entité nommée « The Presence » qui s'adapte à vos actions et qui peut sans problème vous tuer sans que ne s'affiche le Game Over : une fois un protagoniste mort, le suivant prendra la relève via diverses astuces scénaristiques.