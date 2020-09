Sherlock Holmes : Chapter One s'offre deux trailers, mais le gameplay attendra encore

C'est avec non pas une mais deux bande-annonces, l'une plus importante que l'autre, que Frogwares nous dévoilequi comme son nom l'indique sera une préquelle nous faisant incarner une version jeune d'un des détectives les plus connus du monde, avec cinq enquêtes (et une trentaine d'annexes) dans un contexte qui finalement fait écho avec le notre : inégalité sociale, hausse de la criminalité, justice à deux vitesses quand elle ne tourne pas à la loi du Talion…Bref, une quinzaine d'heures au programme et même le double pour le 100 % selon les développeurs qui continuent de se féliciter de ce premier projet auto-édité après les nombreux déboires avec Focus Home. Sortie prévue pour l'année prochaine, sur PC et en cross-gen (PlayStation comme Xbox).