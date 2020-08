Observer S.R. : trailer et annonce Steam

Déjà annoncé sur PlayStation 5 et Xbox Series X pour leur lancement ou pas loin,sortira finalement aussi sur Steam pour répondre aux attentes de la communauté dixit son développeur qui ajoute qu'il sera pour la peine possible d'obtenir une réduction de 20 % si vous possédez déjà la version de base et que vous lancez votre préco avant le 15 septembre.Pour rappel, cette version à deux doigts du remake proposera une refonte visuel avec nouveaux modèles 3D, animations revues, combo 4k/60FPS et Ray-Tracing, en plus d'améliorations en terme de gameplay et de trois missions inédites.En voici un nouveau trailer.