DiRT 5 présente son mode Playgrounds

Codemasters a remis en avant sonpour parler du mode « Playgrounds ». Mais quoi qu'est-ce au juste ? Tout simplement des sessions Arena où le joueur a tous les outils pour créer lui-même de petites épreuves réparties en trois sous-modes : Points de Contrôle, Scoring et Recherche d'Objets évidemment bien cachés.Vous créez votre œuvre, vous en faîtes une photo vignette et vous n'avez plus qu'à balancer ça sur la toile pour laisser chacun faire parler ses talents, avec les classements qui vont avec.sortira le 16 octobre sur PC/PS4/One puis dès que possible sur PlayStation 5 et Xbox Séries X (avec du 120FPS bien burné).