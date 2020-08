Petit (et même plutôt gros) trailer de lancement pour signaler queest enfin disponible sur Nintendo Switch pour ceux qui veulent découvrir cette adaptation qui a beaucoup plus aux américains, incluant donc directement le Pass 1 et ses quelques personnages bonus.Le Pass 2 reste toujours en cours de déploiement sur l'intégralité des supports, avec pour l'heure uniquement Todoroki de disponible, tandis que Meruem arrivera dans les prochaines semaines.