Wasteland 3 dispo + trailer de lancement

Quatre ans après l'officialisation du projet, et un rachat du studio en cours de route par Microsoft,est désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, accueillant du coup son trailer de lancement que voici.Un troisième épisode qui mélange toujours RPG et combats tactiques, poussant ce dernier aspect par l'arrivée de véhicules et d'un mode coopération, sans oublier un système de choix/conséquences bien plus travaillé. Les abonnés Game Pass (PC comme Xbox) peuvent le télécharger depuis la nuit dernière.