Fall Guys dépasse les 7 millions de ventes sur Steam et dévoile sa Saison 2

Tout fier d'avoir dépassé la barre des 7 millions de ventes sur Steam et de s'être octroyé le statut de jeu le plus téléchargé de l'histoire du PS Plus coté PS4, le phénomènea profité de la GamesCom pour commencer à évoquer sa Saison 2 qui sera lancé en octobre prochain.Une Saison qui sera sous le thème de Moyen-Âge, aussi bien dans les décors des nouvelles épreuves toujours aussi loufoques (et traîtres) que dans les nouveaux costumes et emotes à débloquer.En voici un petit aperçu.