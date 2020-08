Le pré-show de la conférence GamesCom Live a permis de repartir avec un deuxième trailer pourainsi que quelques artworks décrivant quelques uns des principaux protagonistes de cette nouvelle licence, chacun possédant son « super-pouvoir » bien à lui, dont la pyrokinésie pour Hanabi.Premier projet Next Gen de Bandai Namco (même si l'on reste plus exactement dans le cross-gen), le titre sortira on ne sait encore quand sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 et Xbox One.