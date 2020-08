Grounded : première MAJ de contenu

Encore en phase d'Early Access,commence à aborder véritablement l'étape du suivi pour gonfler son contenu encore faiblard avec une MAJ désormais disponible, et qui va se traduire en quatre points :- La menace venue du ciel avec l'arrivée de l'oiseau.- Un système de perks à collecter et équiper.- De nouvelles possibilités de craft dont un lit et des tables.- De nouvelles missions.Le titre d'Obsidian continuera ainsi de progresser chaque mois avec une mise à jour ajoutant de nouvelles choses (et apportant des correctifs) jusqu'au véritable lancement de la 1.0, encore non datée.