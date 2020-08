Outriders : la nouvelle présentation

Square Enix et People Can Fly ont tenu un nouveau Live de présentation sur, découpée en trois étapes : une rapide vidéo pour le Technomage, une version plus complète pour le Telluriste (celle du Technomage arrivera le mois prochain) et enfin un nouvel aperçu du mode coopération, élément central de cette expérience jouable à trois, ou sinon seul sans garantir que l'intérêt sera du même acabit.Sortie prévue quelque part en fin d'année sur PC, PS5, SX, PS4 & One, puis début 2021 sur Stadia.