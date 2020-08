Rocksteady présente Suicide Squad : Kill the Justice League, avec un premier trailer

Et ce fut donc au tour de Rocksteady de nous dévoiler son propre projet DC en cours depuis quelques années, doncqui malgré son contexte est en fait la suite des jeux Batman Arkham, ou plutôt dans le sens où il est assumé que ça sera dans le même univers.Coté informations, retenez pour le moment que :- Ce sera en monde ouvert- L'histoire prendra place à Metropolis- Persos jouables : Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang- Jouable en solo ou jusqu'à 4 en coop- Si vous jouez en solo, vous serez constamment accompagné de trois bots avec possibilité de switch de l'un à l'autreSortie prévue pour 2022 en full Next Gen : PC, PlayStation 5 et Series X.