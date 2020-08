Gotham Knights enfin annoncé : premier trailer et longue vidéo de gameplay [UP]

C'est fait : après, les développeurs de Warner Montréal reviennent sur le chevalier noir ou plus exactement ses compagnons d'armes, et pour cause : Batman est mort. Voilà. A la place, le quatuor Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin s'engageront à maintenir un semblant d'ordre dans un Gotham (comme d'habitude) en proie au chaos.Sortie prévue pour 2021 sur des supports encore non précisés (parions sur PC/PS5/SX), et en voici donc le premier trailer avec bien peu de gameplay mais suffisant pour faire comprendre à quoi s'attendre : un titre essentiellement axé coopération.UPDATE :- Longue présentation de gameplay.- 4 visuels.- Confirmé sur PC, PS5, SX, PS4 et One.- Jouable en solo et à deux en coop.