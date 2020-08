The Red Lantern arrivera en fin d'année

Annoncé exclusivement sur Switch dans un premier temps, le rogue-like narratifsortira simultanément sur Xbox One et PC via l'Epic Games Store, et ce quelque part pour la fin d'année.Le communiqué sous-entend que le jeu aurait peut être pu sortir avant cela mais les affaires de Covid-19 n'ont pas arrangé la petite équipe de Timberline Studio qui ironise sur le fait qu'à l'instar de l'expérience qui nous attend, il faut toujours savoir s'adapter aux pires imprévus.Ajoutons que le titre sera directement intégré au programme Game Pass.