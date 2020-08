Torchlight III sortira en fin d'année (et sur Switch)

Attendu un temps pour cet été avant que les développeurs affirment devoir prendre plus de temps que prévu (vu les retours mitigés de l'Early Access),sortira donc en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur Switch qui se dotera en passant d'un familier exclusif.Un troisième épisode au développement assez chaotique puisque démarré sous la forme d'un F2P avant que l'équipe ne fasse machine-arrière pour proposer un vrai jeu complet sur trois actes, accompagné d'un système de forteresse à développer et l'habituel end-game.