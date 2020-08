Cette version n'avait pas encore eu l'occasion de trop se mettre en avant mais Sold Out et le développeur Metronomik tiennent à rappeler que le jeu d'action rythmique, ça se passera également sur Nintendo Switch avec une sortie prévue la semaine prochaine, le 25 août précisément.Seront servis simultanément les autres supports, donc PC (Epic Games Store seulement), PlayStation 4 et Xbox One.