Flight Simulator : la nostalgie avant la sortie

C'est dans trois jours que sortira enfinsur PC et en voici l'un des derniers trailers, s'amusant cette fois à revenir sur les quelques 40 ans de cette franchise pour bien montrer le chemin parcouru entre rendu en fil de fer et le photo-réalisme actuel.Les joueurs Xbox continuent d'attendre une annonce, Microsoft n'ayant pas encore trop précisé les plans pour cet épisode qui dans tous les cas bénéficiera d'un gros suivi en matière de contenu et d'options, dont l'arrivée plus tard cette année de la compatibilité VR.