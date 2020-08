Control AWE : les 15 premières minutes

Comme promis et si vous n'avez pas la patience d'attendre sagement jusqu'au 27 août, Remedy partage une vidéo sur les 15 premières minutes de, deuxième DLC dequi semble ouvrir la voie à un multivers pour garantir certains retours, ou en tout cas au moins un qu'il n'y a plus besoin d'évoquer.Le même jour sortira une édition Ultimate sur Steam, la même que l'on retrouvera dans les bacs PS4 & One (ainsi que l'Epic Games Store) le 20 septembre puis en fin d'année sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Malgré la petite polémique, il est maintenu que l'upgrade gratuite Next Gen ne passera que par cette version.