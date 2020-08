Grounded : quelques infos sur le contenu à venir

Encore en stade d'anticipé pour un moment,a attiré 1 million de joueurs au moment de sa sortie et si beaucoup évoquent le fun autour de l'expérience, le contenu est pour le moment assez chiche, et la team dédiée chez Obsidian compte évidemment remédier à cela sur la longueur avec la promesse de choses neuves tous les mois.Le directeur de jeu Adam Brennecke nous donne d'ailleurs quelques indications sur les choses à venir prochainement :- Arrivée des insectes volants (dont abeilles et moustiques) qui vont remettre en question votre façon de construire : jusque là, on était habitué à privilégier les hauteurs.- Le skin squelette sera officiellement débloquer.- Possibilité de visiter des choses sous l'eau.- Nouvelles mécaniques de craft et de constructions.- Nouveaux environnementsLa première MAJ d'importance arrivera d'ailleurs à la fin du mois mais on ne sait pas encore ce qu'elle proposera.