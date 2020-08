G.I. Joe de retour sur PC et consoles

Plus de 10 ans après la dernière adaptation sur PC et consoles, GameMill Entertainement tentera de placer le 13 octobre sonsur tous les supports sauf la Next Gen : PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Un TPS à l'ancienne dont ne comptera pas les zéros du budget mais qui peut très bien surprendre par son fun avec ses 18 missions constituant une campagne jouable en solo comme en coopération à deux, avec même du split-screen. Le communiqué mentionne également divers modes multi pour la forme, avec 12 personnages.