WWE 2K Battlegrounds présente son contenu

Toujours attendu pour le 18 septembre afin de palier à l'absence de la franchise principale qui a besoin de se reconstruire,accueille une nouvelle vidéo de présentation pour décrire avec Paul Heyman à quoi s'attendre coté contenu.On retiendra donc :- Une campagne solo avec un choix entre 7 personnages (inédits).- Un mode défi (avec son propre avatar) pour débloquer de nouveaux persos et accessoires.- Le mode multi jouable à 4 en local et en ligne, fourni avec six sous-modes.- Mode tournoi périodique (en ligne).- Le mode King ot the Battleground en ligne (8 joueurs, chacun pour soi).