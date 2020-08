Little Witch Academia retente sa chance en VR

Après une première adaptation bien loin d'être mémorable (58 % sur Metacritic, bon), la licencereviendra prochainement tenter une deuxième chance (financée l'année dernière via Kickstarter), cette fois dans le secteur de la VR, et ce trailer nous montre donc que l'on aura affaire… à un jeu de courses avec des balais volants, incluant campagne solo et multijoueur. Soit. A se demander pourquoi d'ailleurs personne n'a jamais pensé à faire du quidditch VR depuis le temps tiens.Et ça sortira le 13 octobre pour 29,99$ exclusivement sur l'Oculus Quest dans un premier temps, avant de s'exporter aux autres casques début 2021 : Steam VR, Oculus Rift et PlayStation VR.