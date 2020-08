Oddworld : New'n'Tasty se précise sur Switch

La Switch continue de rattraper son retard sur la saga Oddworld, et Microids annonce juste qu'elle en accueillera le dernier représentant en date,donc, et ce pour le mois d'octobre avec version boîte standard ou limitée, cette dernière ajoutant quelques petits goodies.On rappelle que le prochain chapitre, c'est(tiré du deuxième épisode mais dans une plus large refonte), attendu uniquement sur PC, PS5 et PS4 pour le moment, mais toujours sans date de sortie alors qu'on l'attendait pour le début de l'année.