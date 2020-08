DiRT 5 proposera des events sur glace

Codemasters vient apporter un peu de fraîcheur avec ce nouveau trailer denous montrant l'arrivée des runs sur glace en Norvège, avec tous les besoins de haute précision pour ne pas morfler sur le bas-coté. Notons que ce type d'event se délocalisera sur d'autres territoires, comme le Nepal et l'île de Roosevelt (New York), avec 12 véhicules dédiés.Sortie prévue le 9 octobre sur PC/PS4/One, puis dès que possible sur PlayStation 5 et Xbox Series X (avec du 120FPS pour ces deux-là), et enfin début 2021 sur Stadia.