Street Fighter V : présentation de l'ultime saison + infos leaks (Dusk) sur le chantier Street Fighter VI

Comme attendu, Capcom a tenu un Live pour commencer à présenter la cinquième et ultime saison deavec donc du contenu neuf qui s'étalera sur un an pour cet épisode qui finira donc sa carrière avec 45 personnages. Pour faire bref, voici le programme :- Arrivée de Dan (Street Fighter Alpha)- Nouveaux costumes (sport & nostalgie)- Nouvel équilibrage- Ajout d'une nouvelle mécanique de combat- Arrivée de Rose (Street Fighter Alpha)- Cinq costumes pour ce perso- Un stage dédié- Arrivée de Oro (Street Fighter III)- Trois costumes pour ce perso- Arrivée de Akira Kazama (Rival Schools)- Cinq costumes pour ce perso- Un stage dédié- Arrivée d'un personnage encore tenu secret- Trois costumes pour ce perso- Équilibrage finalDe son coté, Dusk Golem et sa licence d'insider (reconnu) pour tout ce qui touche Capcom a révélé des choses concernant le futuraurait dû sortir en 2021.- Le projet a pris du retard à cause d'une apparente mauvaise gestion de la part d'Ono qui s'est beaucoup trop focalisé sur une mécanique inédite.- Ono a été débouté de son poste de réalisateur pour un autre jugé plus compétent (Dusk ne connaît pas son identité), connu dans la communauté des jeux de baston et qui a remis le chantier sur de bons rails avec des idées « très intéressantes ».- Le développement a du coup réclamé un an supplémentaire, poussant Capcom entre temps à lancer cette dernière saison depour patienter.