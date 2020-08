Call of Duty 2020 : campagne solo confirmée, et une annonce officielle désormais ''proche''

C'est quand même fou de se dire que le prochaindevrait sortir dans plus ou moins trois mois alors qu'il n'a même pas été officiellement annoncé par Activision, qui soudainement promet tout de même quelque chose pour « bientôt », tout en nous confirmant la présence d'une campagne solo et que Treyarch sera aux commandes, en collaboration égale avec Raven Software.Donc en attendant de voir la présentation qui peut autant tomber indépendamment que durant un nouveau State of Play (voir directement en BA diffusé dans le mode Warzone, façon Fortnite), l'éditeur revient justement sur cequi a dépassé les 75 millions de joueurs, preuve qu'on peut encore brillé dans le domaine Battle Royale même chez les retardataires, et qui comme les rumeurs l'attestaient sera connecté au prochain Call of ainsi que les suivants, comme une entité propre qui accueillera constamment du contenu lié à l'épisode du moment.Warzone qui accueille d'ailleurs aujourd'hui sa Saison 5 (tout comme Modern Warfare) :