Dynasty Warriors : Koei Tecmo prépare plusieurs annonces pour les 20 ans (et revient sur DW9)

On se demandait hier encore si les 20 ans deallaient être marqués par un nouveau titre et il semblerait que oui, et même qu'il « n'y aura pas qu'un seul titre » comme le déclare le producteur Akihiro Suzuki.L'homme a d'ailleurs profité d'une interview accordée au magazine Weekly Famitsu pour évoquer un avenir sujet à interrogation après la débandadedont il reconnaît humblement les ambitions trop grandes pour son équipe, mais aimerait retenter le coup en prenant en compte les critiques dans le cadre de ce qu'il nomme un « Dynasty Warriors 9-2 », même si ce n'est que son opinion personnelle. En revanche, il est plus clair en estimant que les prochains épisodes numérotés devraient abandonner le monde ouvert qui n'a visiblement pas été apprécié par la grande majorité des fans.A ce propos, il indique qu'il n'y aura cette fois pas de version « Xtreme Legends ».