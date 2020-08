Project CARS 3 et son système de progression

Le planning des grosses sorties reprendra à la fin du mois, incluant le 28 le lancement de, toujours signé Slightly Mad Studios, toujours édité par Bandai Namco mais délaissant un peu l'austérité des anciens pour quelque chose que certains qualifieront de plus « consoleux » avec notamment une jauge d'expérience liée à l'ensemble des modes de jeu, dont le mode carrière et ses 192 épreuves.Chaque level atteint débloquera du pognon pour acheter un des nombreux véhicules, eux-mêmes débloquant de nouvelles épreuves et ainsi de suite.Voici un trailer qui résume tout cela.