Dynasty Warriors : un trailer pour les 20 ans

Il y a 20 ans, le 3 août 2000, la franchisenaissait sur le territoire japonais, s'octroyant au fil du temps un statut de million-seller avant de retomber doucement de quelques crans faute de renouvellement et d'un enchaînement trop régulier entre épisodes canoniques, spin-off, cross-over et autres titres du même genre mais pourtant du même développeur.Koei Tecmo marque tout de même cet anniversaire avec un trailer spécial, nous permettant de rappeler quea déjà plus de deux ans et ses mauvaises critiques ont poussé la saga à marquer une pause qui laisse me mystère sur l'avenir : le dixième épisode reviendra t-il à l'ancienne formule ou Omega Force continuera t-il dans la voie de l'open-world, mais avec une vraie ambition (et un peu plus de budget) ?